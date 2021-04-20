В течение суток в Югре ожидается гололед, метель и сильный ветер Фото: Виктория Терина

По информации Ханты-Мансийских метеорологов сегодня, 20 апреля, в течение суток, в отдельных районах Югры ожидается плохая погода. А именно: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, метель. Кроме того возможен сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер порывами 9-14 м/с, днём порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу предупреждает югорчан: прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортом. В сложных дорожных условиях следует соблюдать особенную осторожность. Безопасный скоростной режим и дистанция и езда без резких маневров поможет снизить вероятность аварии. Не следует парковать транспорт рядом с деревьями и рекламными щитами.

Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. А при возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.