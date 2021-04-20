В Югре начался ледоход Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре начался ледоход на реке Конда. В районе Урая, Кондинского, Болчар и Алтая, так называемая «голова» ледохода уже прошла, и в ближайшие дни ожидается у поселка Выкатной. Стоит отметить, что вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений.

На всех реках округа наблюдаются интенсивные весенние ледовые явления, а именно: образуются закраины, промоины, вода выступает на лёд, местами лёд потемнел, на отдельных участках ледовый покров вспучило. Эти явления говорят о том, что лед окончательно теряет прочность, сообщают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Спасатели предупреждают, что в этот период выход на водоемы категорически запрещен. Для безопасности необходимо исключить выход на реку, в том числе и на плавсредствах.

Также сотрудники МЧС, в период весеннего ледохода запрещают: не только переправляться через реку, но и подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, так как он может обвалиться. А также нельзя приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов и измерять глубину реки или любого водоема.

Особое внимание следует уделить беседе с детьми, им следует объяснить, что опасно для жизни кататься на плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах, а также прыгать с одной льдины на другую.

Телефон вызова экстренных служб -112.