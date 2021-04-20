Сургутский предприниматель задолжал 19 миллионов налогов Фото: pixabay.com

В Сургуте завершили расследование уголовного дела против руководителя ООО «СибГазСервис». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В 2016 - 2017 годах обвиняемый, представил в налоговую декларации, содержащие заведомо ложную информацию о доходах, занизив объемы выполненных работ. Для достоверности он оформил фиктивный документооборот с подконтрольными предприятиями о произведенных расчетах за якобы выполненные этими предприятиями работы. Фактически все работы выполнялись предприятием самостоятельно, а деньги перечисленные предприятиям, возвращались через иные организации или наличными.

Из-за ложных сведений в налоговую обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2016 год в общей сумме 19 миллионов рублей.

Во время следствия, обвиняемый признал вину и предприятие выплатило пени, штрафы, а также текущие доначисленные налоги и сборы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд.