Погода в Югре на 20 апреля 2021 года: сильный ветер и метель Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 20 апреля: в отдельных районах ожидаются гололёдные явления, метель, днём ветер порывами 15-18 м/с.

Днём температура воздуха +3, +8 °С, по восточной половине +2, -3 °С, местами по западной половине до +12 °С. Ночью -4, -9 °С, по восточной половине -11, -16 °С. Облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег и дождь. Ночью по восточным районам преимущественно без осадков. В отдельных районах метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днём местами порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +6, +8 °С, ночью -7, -9 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, днём порывы 15-18 м/с.

В Сургуте: Днём +1 °С, ночью -6 °С, снег, ветер юго-западный 5-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -3 °С, ночью -7 °С, снег, ветер юго-западный 3-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +1 °С, ночью -6 °С, снег, ветер юго-западный 5-8 м/с.

В Когалыме: Днём -2 °С, ночью -9 °С, снег, ветер юго-западный 4-8 м/с.