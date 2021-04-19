Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2021 года увеличилось на 61 человека Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 61 новый случай коронавируса. За весь период пандемии в регионе выявлено 55 370 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3345,5 случая на 100 тысяч населения.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 15 случаев, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 16 случаев, 50-64 лет – 15, старше 65 лет – 9. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 57 случаев, источник инфекции уточняется в 3 случаях, 1 случай завозной.

По клинической картине: на момент выявления у 4 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, признаки ОРВИ установлены у 43 человек, диагноз «пневмония» поставлен 14 заболевшим.

За последние сутки случаи коронавируса выявлены в 16 муниципальных образованиях Югры: в Сургуте зарегистрировано 15 случаев, в Ханты-Мансийске – 13 случаев, в Урае – 6 случаев, в Нижневартовске и Нягани – по 5 случаев, в Нефтеюганске - 4, в Лангепасе, Мегионе и Советском районе – по 2, в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах, Когалыме, Радужном, Покачах, Югорске – по 1 заболевшему.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек, новых смертей не фиксируется уже пятые сутки. С марта прошлого года выписаны по выздоровлению 54 039 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 8 589 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 710 690 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 333 598 жителей страны. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.