В Сургуте провели межведомственный турнир по пулевой стрельбе Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

В Сургуте офицеры СОБР управления Росгвардии по ХМАО – Югре победили в командном и личном зачете межведомственного турнира по пулевой стрельбе из спортивно-тренировочного пистолета, посвященном 103-й годовщине образования военных комиссариатов РФ.

Стрелкам предстояло попасть в грудную мишень с расстояния 25 метров тремя выстрелами.

По итогам соревнований в командном зачете «золото» досталось сотрудникам СОБР управления Росгвардии по ХМАО – Югре, «серебро» – у сборной УМВД России по Сургуту, «бронзу» – получили бойцы отдела специального назначения «Север» УФСИН России по ХМАО – Югре.

Победителем в личном первенстве стал офицер СОБР Росгвардии Алексей П., который выбил 30 очков из 30.

Турнир сплотил коллективы ведомств, сотрудники общались и делились накопленным опытом. А победителей турнира по пулевой стрельбе наградили грамотами и кубками.