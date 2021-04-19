В Югорске задержали наркосбытчика с "синтетикой" Фото: ОМВД России по г. Югорску

В Югорске задержан 20-летний местный житель. Сотрудники нашли у него сверток, в котором находилось вещество коричнево-желтовато-зеленого цвета. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком весом около 1 грамма. Как признался сам подозреваемый, запрещенный препарат он хранил для личного потребления.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Во время расследования выяснилось, что молодой человек причастен к преступлению, связанном с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, совершенном в прошлом году. Тогда подозреваемый незаконно продал несовершеннолетнему аналогичный препарат массой 0,301 грамма.

Югорчанин признался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.