В столице Югры обсудили проблему безнадзорных животных Фото: Виктория Терина

Проблему безнадзорных животных подняли на городских общественных обсуждениях краудсорсингового проекта «Мы вместе». Участниками беседы стали представители региональных и муниципальных властей, зоозащитных и общественных организаций, горожане. Встреча транслировалась в прямом эфире в группе проекта и собрала более тысячи просмотров.

- Мы направляем данные о каждом инциденте с безнадзорным животным в департамент городского хозяйства, который взаимодействует с предпринимателем, осуществляющим отлов. Если собака вдруг напала на человека, то такой случай рассматривает полиция. Агрессивных безнадзорных животных отлавливают и усыпляют, а что касается животных, у которых есть хозяева, то нанесенный ущерб возмещают владельцы - рассказала Начальник отдела обратной связи МБУ «Городской информационный центр» Мария Филиппова.

Проблемы беспризорных собак и наносимых ими травм актуальна не только для Ханты-Мансийска. По информации Ветеринарной службы округа, в прошлом году животные в Югре покусали более 3,8 тысяч людей. До прошлого года в регионе ежегодно отлавливалось по 10 тысяч животных, а в 2020 году число сократилось до 5 тысяч, что во многом связано с изменениями в законодательстве.

Участники встречи сошлись во мнении, что ответственность и обязанности по содержанию животного лежат, в первую очередь, на владельце. В то же время общая задача, и органов власти в том числе, - повышать юридическую грамотность людей, воспитывать ответственных собаководов. Общепринятой практикой должны стать вакцинация, стерилизация, социализация, соблюдение общественного порядка и правил благоустройства домашних животных.