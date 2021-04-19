Югорчанин больше 1,5 лет скрывался от полиции, но его нашли и арестовали Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске продолжается расследование уголовного дела против 55-летнего жителя города Радужный, которого обвиняют в грабежа и применение насилия в отношении представителя власти.

В ведомстве сообщают, что 26 июня 2019 года 20 часов 30 минут обвиняемый, получив отказ продавца магазина «Красное Белое» в городе Радужный продать алкоголь после 20 часов, забрал с прилавка 2 бутылки пива и покинул магазин, после чего его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В тот же день, мужчина находясь в патрульном автомобиле, из мести за задержание ударил кулаком в лицо сотруднику полиции. Спустя несколько дней преступник нарушил подписку о невыезде и уехал за пределы округа.

Проверив информацию о возвращении обвиняемого в город, его обнаружили в квартире одного из домов 2 микрорайона города Радужный. Полицейские взломали двери и задержали мужчину. По уголовному делу продолжается расследование.