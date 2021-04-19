Мошенники нашли подход к югорской молодежи и "заработали" на их наивности Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зафиксировано 37 случаев мошенничества.

К 61-летней пенсионерке из Нижневартовска обратились по телефону мнимые сотрудники полиции, некий подполковник настаивал, чтобы женщина приняла участие в спецоперации, на что она ответила согласием. Затем вартовчанка вела диалог с сотрудником банка, который уговорил перевести её сбережения на новый счет. Женщина распрощалась с 95 тысяч рублей.

Другой, 42-летний вартовчанин поверил в сказку о добрых специалистах, готовых всегда прийти на помощь. Вместо того, чтобы завершить разговор с мошенниками, югорчанин стал следовать их рекомендациям и в итоге лишился 300 тысяч рублей.

В Лангепасе на подобную уловку попалась 53-летняя югорчанка. Она беспрекословно перевела свои деньги на неизвестные счета. Пыталась спасти сбережения, но только что-то пошло не так и вместо того, чтобы сохранить – потеряла 300 тысяч рублей.

В выходные дни мошенники нашли подход и к молодежи. В Нижневартовске двое молодых парней пострадали из-за своей доверчивости и доброты. В первом случае 25-летнему югорчанину в социальной сети якобы написала его девушка и попросила занять денег, чтобы оплатить услуги связи матери. Он перевел н 13 тысяч. В другом – главным героем стал 20-летний молодой человек. Те же самые условия, но ему написала о займе сестра, также просила оплатить связь. Молодой человек перевел порядка 3 тысяч и только после этого связался с родственницей. Она сообщила о взломе аккаунта и пояснила, что никаких запросов не делала.

Возбуждены уголовные дела.