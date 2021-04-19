В Югре провели Чемпионат по плаванию среди студентов Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Югре провели Чемпионат по плаванию среди студентов, в котором приняли участие 30-ть студентов разного уровня подготовки, в том числе мастера спорта международного класса, представляющие Югорский государственный университет, Сургутский педагогический университет, а также Сургутский государственный университет.

Спортсмены проплыли дистанцию в 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, и комбинированной, смешанной эстафетой 4х50. А также юноши и девушки состязались в техниках плавания на дистанции в 50 метров техникой «баттерфляй», в плавании на 100 метров вольным стилем, а также в эстафете 4х50 вольным стилем.

- Мы оцениваем выносливость спортсменов, их скорость. Это основные параметры, также обращаем внимание на то, как спортсмены ведут себя на старте: запрещено любое движение после команды «На старт!» - рассказал главный судья соревнований Павел Веткалов,

Студенты старались завоевать медали, Кубок в общекомандном зачёте и в личном первенстве. Кубок в командном первенстве завоевала команда Сургутского государственного университета. Первое место забрала команда СурГу (514 очков), второе ЮГУ (451 очко) и на третьем месте оказались ребята из СурГПУ (306 очков).