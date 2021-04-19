В Югре появились первые в этом году возгорания сухой травы Фото: ГУ МЧС России п ХМАО-Югре

В Кондинском районе МЧС выясняют причины первых в этом году возгораний сухой травы. Первые, так называемые, ландшафтные пожары зарегистрированы около шести населенных пунктов Кондинского района: в Сотнике, Ямках, Ушье, Чантырье, Луговом и Кондинском.

О происшествиях стало известно по данным спутника о наличии термических точек по данным координатам, а также по сообщениям от местных жителей.

Все возгорания произошли на противоположном берегу от расположенных вдоль реки Конда населенных пунктах, поэтому угроз перехода огня на жилые строения и хозпостройки нет. Но горения могут нанести ущерб животному миру и стать причиной задымленности на территориях поселений. Сейчас специалисты МЧС проверяют причины пожаров и возможных «поджигателей».

- Снег с пойменных участков уже сошел, прошлогодняя трава подсохла и очень хорошо загорается, - рассказывает временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора Кондинского района по пожарному надзору Евгений Осинцев.

В этом году это первые зарегистрированные случаи возгорания сухой растительности, в прошлом году – первые очаги обнаружены также в Кондинском районе 22 апреля.

Как поясняют инспекторы, наиболее опасными периодами считаются начало сезона, когда снег только сошел, сухая прошлогодняя растительность уже просохла, а молодая ещё не поднялась, и середина лета, когда солнце уже подсушило растительность и установилась высокая температура воздуха.

При обнаружении возгорания следует немедленно сообщить в экстренные службы по телефонам 101 или 112.