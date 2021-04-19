Угон авто, кража телефона и денег: в Югре за выходные совершили 108 преступлений Фото: Виктория Терина

В Югре за выходные дни произошло 108 преступлений, по горячим следам раскрыто 76.

В Октябрьском районе участковый выяснил, что в селе Перегребное 18-летний молодой человек, уже судимый за угон авто, решился на новое преступление. Возле одного из домов по улице Лесная он сел за руль чужого «ВАЗ 21099». Парень отверткой открутил замок зажигания и соединил провода, запустив двигатель автомобиля.

В Советском оперативники выяснили, что бездомный мужчина залез через открытое окно в магазин и украл продукты, и деньги на общую сумму 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске неоднократно судимый 23 - летний мужчина сломал замок и пробрался на территорию базы одного из предприятий, откуда украл имущество на 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Нефтеюганском районе задержали 22-летнего мужчину, который украл телефон и банковскую карту, с которой снял более 200 тысяч рублей. Сейчас югорчанин под подпиской о невыезде ждёт своего наказания.