Погода в Югре на 19 апреля 2021 года: местами мокрый снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 19 апреля: Днём температура воздуха -1,-6 °С, по западной половине округа местами до +4 °С, по восточной до -11 °С. Ночью -9,-14 ºС, в северных и восточных районах -16,-21 °С. Переменная облачность. Местами мокрый снег. Ветер северный 6 – 11 м/с, иногда порывами до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -2, -4 °С, ночью -10, -12 ºС. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6 – 11 м/с.

В Сургуте: Днём -9 °С, ночью -13 °С, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -9 °С, ночью -14 °С, ясно, ветер северо-западный 3-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8 °С, ночью -13 °С, без осадков, ветер северо-западный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём -10 °С, ночью -13 °С, ясно, ночью снег, ветер северо-западный 5-6 м/с.