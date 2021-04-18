Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек. Таким образом, общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии составило 55 309 случаев.

Оперативная информация по коронавирусу в Югре. Фото: Оперштаб

Больше всего заболевших – в Ханты-Мансийске (16 человек), Сургуте (10 человк) и в Сургутском районе и Нижневартовске (по 5 человек).

Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Оперштаб

За весь период выздоровели 53 985 человек, сейчас болеют 536 человек. С начала пандемии от коронавируса умерли 788 человек.