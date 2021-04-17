В Нижневартовске доверчивая бабушка отдала мошенникам более миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, которое совершили против 76-летней пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей одного из российских банков. «Работница» поведала бабушке, что с её счета якобы пытаются снять деньги, поэтому нужно срочно их снять и перевести на «резервную ячейку».

Пенсионерка клюнула и сняла с карточки все деньги. По указанию злоумышленницы, бабуля перечислила 500 тысяч рублей на «безопасную ячейку». Затем мошенница уточнила у неё, есть ли ещё какие-то банковские карточки. Доверчивая пенсионерка рассказала ей о другой карте, и по такой же схеме, перечислила ей ещё 510 тысяч рублей.

Общий ущерб от действий мошенницы составил более 1 миллиона рублей. Полицейские рекомендуют не общаться с незнакомцами по телефону, особенно пенсионерам.