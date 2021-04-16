Выяснились личности погибших в аварии в Советском районе Фото: ОМВД Росси по Советскому району

Полицейские выяснили личности погибших в результате лобового столкновения минувшей ночью в Советском районе.

Предположительно, за рулем «Hyundai Tucson» находилась его 47-летняя владелица. Вместе с ней в автомобиле также находилась её 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовым автомобилем управлял 37-летний житель Екатеринбурга.

Точные причины аварии пока не установлены, но одна из версий следствия - это выезд на встречную полосу большегруза. Точную причину дорожно-транспортного происшествия смогут назвать после заключения автотехнической экспертизы.

Прокуратура округа также начала тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего.

Напомним, мы писали ранее, страшное ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ».