«Россети Тюмень» обеспечат электричеством единственную в ЯНАО газозаправку

Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» обеспечат электроэнергией автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в Ноябрьске. Для подключения объекта специалисты компании построят до конца 2021 года линию электропередачи 10 кВ и установят реклоузер 10 кВ. Коммутационный аппарат необходим для обеспечения безопасности при эксплуатации энергообъекта, а также размещения прибора учета электроэнергии. Мощность технологического присоединения составит 550 кВт.

Новую заправочную станцию для жителей одного из самых больших городов Ямала построит ООО «Газпром газомоторное топливо». Заправка будет расположена в промышленной зоне на Юго-Восточной объездной дороге и обеспечит «голубым» топливом грузовой и пассажирский транспорт, в том числе, городские автобусы. Природный газ считается экологически чистым и более экономичным видом горючего.

По проекту газовики установят 6 заправочных постов с общей производительностью свыше 7,5 миллионов кубометров природного газа в год. Время заправки крупногабаритного транспорта на данной станции не превысит 10-12 минут, а легковых автомобилей – 5-7 минут. Таким образом, ее пропускная способность составит до 300 автомобилей в сутки. Ближайший аналогичный объект находится в Сургуте. Газозаправочная станция в Ноябрьске заработает в 2022 году, создав в ЯНАО дополнительные рабочие места.

- Благодаря наличию у «Россети Тюмень» комплекса решений, удовлетворяющих требованиям и специфике каждого отдельного потребителя, подключение к сетям электроснабжения АГНКС в Ноябрьске будет выполнено оперативно. Предыдущий опыт взаимодействия с энергетиками дает уверенность в успешном прохождении этапа и позволит сосредоточить внимание на строительно-монтажных работах в рамках проекта, – прокомментировал и. о. директора Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Ян Новицкий.