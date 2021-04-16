Жительница Нижневартовска оплатила несуществующую операцию Фото: Виктория Терина

В Нижневартовске в полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что в январе 2021 года вартовчанка нашла сайт медицинской клиники «Феникс Медицина». Позвонив туда, женщина уточнила информацию о интересующих её операциях. После разговора с представителем клиники на электронную почту ей пришел договор об оказании медицинских услуг, согласно которому стоимость услуги составляла 85 тысяч рублей, а также номер карты для предоплаты в сумме 29 тысяч 800 рублей. В тот же день пострадавшая перевела аванс.

Спустя несколько недель сотрудники клиники позвонили вартовчанке и сообщили, что все готово для операции, но необходимо перевести оставшуюся сумму в размере 55 тысяч рублей. А за день до проведения назначенной пластической операции, пострадавшей пришло сообщение, что доктор, который должен её оперировать, заболел и операцию можно перенести на более поздний срок.

После такого как вартовчанка высказала своё желание обратиться в полицию – на связь с ней больше никто не выходил.

По данному случаю возбуждено уголовное дело.