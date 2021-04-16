В ближайшие сутки в Югре испортится погода Фото: Виктория Терина

По данным югорских синоптиков в течение суток, 17 апреля, в отдельных районах округа ожидаются неблагоприятные погодные явления, а именно: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель. Спасатели предупреждают, что прогнозируемая погода может спровоцировать чрезвычайные ситуации.

Автовладельцам необходимо быть максимально внимательными в сложных дорожных условиях, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.

Пешеходам необходимо помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. При возникновении происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.