В Югре закончились Всероссийские командно-штабные учения Фото: ГУ МСЧ России по ХМАО-Югре

В Югре прошёл заключений этап учений по защите от природных пожаров. Для проведения третьего этапа учений даже привлекли вертолет, а практические мероприятия прошли сразу в девяти муниципальных образованиях округа.

Сценарий заданий для всех муниципалитетов похож и заключался в моделировании ситуации с переходом огня от природных очагов на населенные пункты.

В Ханты-Мансийске спасатели тренировались в лесном массиве, расположенном на территории гостиничного комплекса «Югорская долина».

Десантники с помощью ранцевых огнетушителей и шанцевого инструмента начали ликвидировать природный пожар. Старший группы доложил о локализации огня.

Вторая часть тренировки усложнилась условным переходом огня на строения, расположенные уже в городе. Для помощи в оценке ситуации на местности использовался беспилотный летательный аппарат.

Всего в учениях на территории Югры задействовали 400 человек и 122 единицы специальной техники. Наравне с МЧС России в учениях принимали участие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Югры, подразделения Департамента лесного хозяйства, полиции, аварийно-спасательных формирований, добровольной пожарной охраны, скорой медицинской помощи и других.