Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 апреля 2021 года увеличилось на 59 человек Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано 59 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе зафиксировано 55 198 случаев COVID-19.

По клинической картине: на момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 человек диагностирована пневмония, у 3 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 56 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 254 жителей региона, сняты с наблюдения – 205 893 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 963 человека, всего прошли обследование 1 585 151 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлены: в Сургуте – 15; Ханты-Мансийске – 12; Урае – 6.

Также случаи COVID-19 зарегистрированы: в Нижневартовске – 5; Нягани – 5; Сургутском районе – 3; Когалыме – 2; Нефтеюганском районе – 2; Югорске – 2; Советском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Лангепасе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 35 пациентов тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 67 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 53 863 югорчанина.