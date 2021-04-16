В Сургуте мужчина эвакуатором вывез чужой автомобиль

В Сургуте мужчина эвакуатором украл чужой автомобиль Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре полицией зафиксировано 57 преступлений, по горячим следам раскрыто 39.

В Ханты-Мансийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 5-ти бутылок пива, общей стоимостью более 300 рублей. 25-летний безработный молодой человек в ночные часы забрал алкогольный напиток. Он уже признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте 39-летний мужчина, используя эвакуатор, украл из двора неисправный автомобиль «Daewoo Nexia», стоимостью 35 тысяч рублей. Как выяснил югорчанин неоднократно судим и против него завели ещё одно дело.

Кроме того, раскрыты: 3 кражи и 1 случай мошенничества. Так, в Нягани 32-летний мужчина, находясь возле гаражей кооператива «Юган», украл из салона автомобиля: автомагнитолу, 2 перфоратора, 2 установки для сверления бетона, ящик с инструментами. Неоднократно судимый мужчина пытался нажиться за чужой счет и теперь дожидается наказания под подпиской о невыезде.