Нижневартовские врачи спасли от ампутации ногу пациенту Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Пожилой пациент попал в инфекционный госпиталь Нижневартовска с двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонией - это достаточно тяжёлая форма, при которой поражается много легочной ткани и в кровь попадает гораздо меньше кислорода.

Врачи госпиталя смогли спасти мужчину, он пошел на поправку и уже через две недели его выписали. А спустя ещё неделю у пенсионера начались проблемы с ногой и он попал в приемное отделение окружной больницы Нижневартовска с тромбозом бедренной артерии, острой ишемией нижних конечностей и угрозой ампутации. При такой болезни вероятность смерти составляет 15-20%. Мужчине сделали операцию и восстановили кровообращение в конечности, благодаря современным малотравматичным технологиям и отсутствию общей анестезии операция прошла для пациента без проблем. По словам сына пенсионера, его отец уже отправился в Башкирию и чувствует себя хорошо. Вся его семья поблагодарила медиков окружной больницы Нижневартовска, в особенности оперирующего хирурга Дмитрия Корнилова.