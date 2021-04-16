Погода в Югре на 16 апреля 2021 года: резкое похолодание Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 16 апреля: Днём температура воздуха 0, +5°С, в северных и восточных районах -3, -8 °С. Ночью 0, -5 ºС, в южных районах до +5 °С, в северных до -12 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с, местами порывы 15 - 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +2, +4°С, ночью -1, -3 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки дождь и мокрый снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём -3 °С, ночью -6 °С, ночью небольшой снег, ветер северный 4-8 м/с.

В Нижневартовске: Днём -4 °С, ночью -10 °С, пасмурно, ветер северо-западный 4-8 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -3 °С, ночью -5 °С, ночью небольшой снег, ветер северный 5-7 м/с.

В Когалыме: Днём -6 °С, ночью -7 °С, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 6-9 м/с.