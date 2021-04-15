В Югре проверили любителей пострелять из ружья Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Перед открытием весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь сотрудники Росгвардии проверяют соблюдение жителями региона законодательства в области оборота оружия.

С начала года сотрудники Росгвардии провели больше 5 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия у югорчан по месту жительства. За нарушение правил оборота изъято 600 единиц оружия, аннулировано свыше 100 лицензий и разрешений. А по выявленным нарушениям составлено более 960 административных дел.

Росгвардейцы напомнили владельцам гражданского огнестрельного оружия о соблюдении правил хранения, ношения и транспортировки охотничьего оружия и уделили особое внимание соблюдению личной безопасности при его использовании.

Стоит отметить, что охотничий сезон в разных зонах Югры будет открыт с 30 апреля по 23 мая 2021 года.