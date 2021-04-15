В Нижневартовске мужчина упал с балкона 7 этажа и скончался от травм Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Нижневартовска проверяют всю информацию, связанную с находкой тела 56-летнего мужчины у одного из домов по улице Заводская города Нижневартовск.

Как сообщают в следственном комитете, сегодня, 15 апреля 2021 года около 11 часов мужчина упал с балкона 7 этажа и в результате травм, полученных при падении, скончался на месте происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины, в том числе причины его падения, а также вероятность убийства мужчины.

Мы писали ранее, что в Сургутском районе с 12 этажа выпал ребенок. Оказалось, что девочка- подросток выпала с балкона общего пользования с верхнего этажа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. А также, в Сургуте за два дня из окон многоэтажек выпали два человека.