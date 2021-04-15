Югорские бодибилдеры стали призерами чемпионата Урала Фото: центр спортивной подготовки сборных команд Югры

На этой неделе в Верхней Пышме состоялся Чемпионат Уральского федерального округа по бодибилдингу - 2021. Югорские спортсмены на турнире завоевали две медали. Егор Лукьянов из Ханты-Мансийска занял второе место в категории "классический бодибилдинг" до 175 см. А Ильгар Ахундов из Нижневартовска взял бронзу и стал призёром среди мужчин до 90 кг. Сборная команда Югры заняла 3 общекомандное место из 13 сборных по итогам соревнований. Благодаря этому спортсмены попали в сборные команды субъектов УрФО для участия в Кубке России, который пройдет в Краснодаре. Зрители чемпионата не только увидели зрелищные состязания с участием сильнейших спортсменов, но и посетили выставку ведущих брендов спортивного питания, одежды и других товаров, а также приняли участие в мастер-классах с именитыми атлетами.