Югорчанина приговорили к 11 годам колонии строгого режима за наркотики Фото: Виктория Терина

В Ханты-Мансийске получил наказание местный житель. Он признан виновным по статье "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере".

В суде выяснилось, что в январе прошлого года подсудимый купил для личного потребления синтетический наркотик массой 460 грамм, который хранил в своём автомобиле. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, а запрещенное вещество забрали из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, мы писали ранее, как в Югре накажут мужчину за наркотики в кармане. И о том, как у жителя Радужного нашли наркотики в пачке из-под печенья.