Югорчане доверились лже-банкирам и несуществующим продавцам, и лишились миллиона за сутки Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 15 случаев мошенничества, аферисты пополнили свои доходы за счёт доверчивых югорчан на 1 миллион рублей.

Так, 50-летний житель Урая в поиске на сайте бесплатных объявлений автошин, перевёл злоумышленнику 20 тысяч рублей. А 25-летняя искала детскую коляску в интернете, но вместо покупки подарила мошенникам 21 тысячу рублей.

Молодая жительница Югорска уверенно общалась с представителем банка, который сообщил, что в банковское отделение обратился некий мужчина с доверенностью от её имени и пытается снять деньги со счетов югорчанки. Жертва сообщила все пароли и реквизиты банковской карты мнимому банкиру, после чего лишилась 90 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает подозреваемых.

Кроме того, полиция Югры призывает югорчан обращаться по всем подозрительным случаям в ближайший отдел внутренних дел или сообщать по телефону 102.