В Сургуте женщина сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный Фото: ГИБДД России

В Сургуте 52-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда», проезжая регулируемый пешеходный переход, сбила 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора. В результате происшествия девочка получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 79 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 17 – за нарушение требовании к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов. А родителям следует напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также о необходимости переходить дорогу только в установленных местах и на зеленый сигнал светофора.