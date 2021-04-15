В Октябрьском районе задержали мужчину за кражу двух бутылок водки Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 57 преступлений за прошедшие сутки, по горячим следам раскрыто 38, из них: 13 краж, 9 мошенничеств, грабеж, разбой и 2 случая незаконного оборота наркотиков.

В Октябрьском районе оперативники задержали за грабеж неоднократно судимого мужчину. Он в торговом зале сетевого магазина, в поселке Приобье, украл 2 бутылки водки. Возбуждено уголовное дело, югорчанин признался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске сотрудники ППС полиции задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, у которого находился сверток с синтетическим наркотиком весом около 1 грамма. Теперь молодой человек под подпиской о невыезде.

В Кондинском районе участковый выяснил, что ранее судимый югорчанин в посёлке Мортка совершил две бензопилы. Теперь он дожидается наказания за кражи под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре раскрыты: 3 кражи, мошенничество и сбыт наркотиков. Так, в Нижневартовске оперуполномоченные уголовного розыска нашли подогреваемого в краже велосипеда из подъезда. Им оказался местный дворник, ранее судимый за кражу. Он уже признал свою вину и дожидается наказания.