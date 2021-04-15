Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 апреля 2021 года увеличилось на 53 человека Фото Виктория Терина

Несмотря на снижение числа заболевших, пандемия коронавируса продолжается. В Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 53 новых случая COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период зафиксировано 55 139 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 50 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 191 человек, сняты с наблюдения – 205 602 жителя Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 4 663 человека, всего – 1 580 188 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 9; Нефтеюганске – 8; Урае – 7; Ханты-Мансийске – 5 и Лангепасе – 5.

Также заболевшие коронавирусом зафиксированы за день: в Нижневартовске – 3; Сургутском районе – 3; Нягани – 3; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 2; Когалыме – 1; Югорске – 1; Березовском районе – 1.

Состояние 36 пациентов по-прежнему тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 53 796 югорчан.