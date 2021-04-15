Югорчанина, скрывавшегося от следствия в США задержали в аэропорту Фото: pixabay.com

В аэропорту Шереметьево задержали жителя Лангепаса, который больше 5 лет скрывался от законного наказания. Сотрудники ЛУ МВД России и НЦБ Интерпола МВД России задержали депортированного из США Романа Чичиланова, который обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Как сообщают следователи, в декабре 2015 года в Лангепасе пьяный молодой человек ударил кухонным ножом своего случайного знакомого. Следственный отдел по городу Лангепасу возбудил против мужчины уголовное дело. Но обвиняемый скрылся от следствия и в июне 2016 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Суд заочно арестовал югорчанина.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, Романа задержали американские правоохранители в Нью-Йорке. Затем, компетентные органы США депортировали молодого человека на родину, где его задержали российские полицейские.