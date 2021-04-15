Погода в Югре на 15 апреля 2021 года: пасмурно, местами небольшой дождь Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 15 апреля: Днём температура воздуха +15,+20 °С, местами +5,+10 °С. Ночью +3,+8°С, при прояснении до +1,-4 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 16-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +16, +18°С, ночью +4, +6 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с.

В Сургуте: Днём +16 °С, ночью 0 °С, небольшой дождь, ветер западный 5-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +16 °С, ночью +1 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +19 °С, ночью 0 °С, пасмурно, ветер западный 5-8 м/с.

В Когалыме: Днём +11 °С, ночью -4 °С, пасмурно, ветер западный 6-8 м/с.