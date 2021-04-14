Сургутские оперативники задержали подозреваемых в вымогательстве Фото: УМВД России по г. Сургуту

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по ХМАО – Югре вместе с коллегами из Сургута выяснили, что неизвестные мужчины вымогали деньги у 21-летнего сургутянина.

В конце марта текущего года, в ночные часы, преступники создали вымышленную конфликтную ситуацию и угрожая потребовали от потерпевшего миллион рублей. По подозрению в преступлении оперативники, при помощи росгвардейцев задержали двух молодых людей. Они раньше неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также имущественные преступления, сообщают в УМВД России по г. Сургуту. Как оказалось, потерпевший знаком с преступниками, но каких-либо отношений с ними не поддерживал.

Следственным Управлением УМВД России по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас молодые люди арестованы и у полицейских есть подозрения, что мужчины причастны к другим подобным преступлениям. Полиция обращается к югорчанам с информацией о том, что если кто-то пострадал от их действий необходимо позвонить по телефонам 8 (988)187-88-09 или 102.