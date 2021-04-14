Югорские дети обратились к водителям с лозунгом «Пропусти пешехода» Фото: ГИБДД России

Во всех городах и районах Югры сотрудники ГИБДД вместе с волонтёрами и юными помощниками полицейских напомнили водителям о соблюдении правил безопасного проезда пешеходных переходов и скорости движения вблизи образовательных организаций.

Сотни детей Югры подготовили плакаты с лозунгами: «Пропусти пешехода!», «Внимание, на дороге дети!», «Сбавь скорость». Ребята выстраивались живой инсталляцией рядом с пешеходными переходами, привлекая внимание водителей своими лозунгами. Каждому остановленному водителю дети вручили тематическую памятку и напоминали о важности проявления взаимоуважения на дороге.

Аналогичные мероприятия проведены и с юными пешеходами. Участники акции напомнили сверстникам о том, что каждый раз, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо убедиться в полной остановке всех транспортных средств и только тогда переходить дорогу.