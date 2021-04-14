В Югре накажут мужчину за наркотики в кармане Фото: pixabay.com

В Югре расследуют очередное преступление, связанное с оборотом наркотиков. Отдел дознания МОМВД России «Нижневартовский» завершил предварительное расследование уголовного дела против 34-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Мужчина через интернет купил наркотик и получив координаты закладки, направился в район 18 км автодороги «Нижневартовск - Мегион». Там, в снегу он нашёл сверток и положил его в карман верхней одежды. Когда молодой человек выходил из леса он увидел, что к нему приближаются полицейские, которые заметили подозрительные действия молодого человека.

Обыскав подозрительного мужчину, сотрудники полиции нашли свёрток в кармане его куртки. Экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, массой более 0,5 грамма.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где решится дальнейшая судьба нарушителя.