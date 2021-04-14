Челлендж проект «Югра. Время. Читать» стартует уже в мае

В Югре стартует челлендж проекта «Югра. Время. Читать» Фото: pixabay.com

В Югре стартует челлендж проект «Югра. Время. Читать», который организован на средства субсидии, предоставленной департаментом культуры округа центру поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди». Проект пройдет при поддержке государственной библиотеки Югры.

- Стартом проекта станет челлендж «Ожившая классика», который пройдет во всех муниципальных образованиях, - рассказала директор государственной библиотеки Югры Евгения Финк.

Проект нацелен актуализировать чтение классической художественной литературы и поддержать интерес к чтению. В течение 5 дней жители каждого муниципалитета выберут классиков литературы, произведениям которых они отдадут предпочтение при формировании программы челленджа.

Стартует акция 27 мая, ей программа в муниципальном образовании включает литературные конкурсы, в том числе двойников, баттлы, игры, фотозоны, перформансы, дискотеки, маскарады, автопробеги и так далее. Мероприятия посвятят выбранной литературной персоне и адаптированы под культурные приметы исторического периода.

Завершением проекта станет литературный бал в Ханты-Мансийске, на котором муниципальные образования смогут представить лучшие программы и самых ярких участников челленджа.