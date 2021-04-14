В акции «Дети России» в Белоярском присоединились общественники и казаки Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском районе полицейские провели встречу с учениками 9 класса кадетов МЧС второй городской школы. Встреча прошла в рамках мероприятия ссероссийской акции «Дети России». К мероприятию присоединились члены Общественного совета при ОМВД России по Белоярскому району – настоятель Храма Преподобного Серафима Саровского протоиерей Георгий и социальный педагог СОШ №2 Алла Кобзева. Также участниками стали представители казачьего общества.

Вначале оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков районного ОМВД рассказал об опасности употребления наркотиков и ответственности, которая наступает при хранении, покупке и сбыте запрещенных веществ.

Протоиерей Георгий побеседовал о зависимостях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно – это компьютерные игры, и постоянное «зависание» в гаджетах, курение, употребление алкоголя. А казаки рассказали молодежи о становлении казачества в России. Их главная задача – это патриотическое воспитание молодежи, его физического и духовного здоровья. Пригласили ребят к диалогу, к участию в казачьем движении в Белоярском районе.

Педагог и член Общественного совета при ОМВД России по Белоярскому району отметила, что нужно вести диалог с молодыми людьми на их языке, рассказывать не только об опасностях наркотиков, зависимости, которую они вызывают, но также своим примером показывать, что нужно быть здоровым, быть занятым в жизни важными вещами.

В конце встречи школьники смогли задать свои вопросы, на которые с удовольствием ответили выступающие.