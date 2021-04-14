В Сургуте завершили расследование гибели водителя экскаватора Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте завершили расследование гибели водителя экскаватора в Сургутском районе. Уголовное дело заведено на 40-летнего местного жителя, который обвиняется по статье 2нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

В следственных органах сообщили, что обвиняемый, занимал должность начальника участка и являлся ответственным за безопасность при строительно-монтажных работах повышенной опасности в одной из нефтедобывающих компаний. При этом 30 марта 2020 года, когда он находился в районе Западно-Сургутского месторождения поручил 45-летнему машинисту экскаватора провести работы по укладки трубопровода на заболоченном участке, покрытом льдом.

Как отмечают следователи, обвиняемый проигнорировал заключение рабочей комиссии предприятия о том, что данный участок опасен, не провел предварительное обследование места работ, не замерил толщину льда на протяжении всего участка, не убедился в несущей способности ледового покрытия, а при начале работ ушел и не контролировал состояние ледового покрытия и соблюдение машинистом правил техники безопасности.

Тем же вечером из-за недостаточной толщины льда экскаватор провалился под лёд и машинист погиб.

Следователи собрали достаточно доказательств и в ближайшее время уголовное дело направят в суд.