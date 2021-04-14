В Югре накажут водителя грузового авто, по вине которого погиб человек Фото: pixabay.com

В Нижневартовском районе прокуратура утвердила обвинение 58-летнего жителя округа. По сообщению ведомства, он обвиняется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Во время расследования выяснилось, что 6 января 2021 года обвиняемый, находился за рулём грузового автомобиля «Камаз». Пьяный мужчина ехал по автодороге «Сургут-Нижневартовск». Не выбрав безопасную скорость движения, он не справился с управлением из-за чего автомобиль занесло и выкинуло в придорожный кювет. В результате страшной аварии пассажир автомобиля погиб от полученных травм на месте происшествия.

В настоящий момент уголовное дело против горе-водителя направлено в суд. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.