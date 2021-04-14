Югорчанка, в погоне за легкими деньгами, перевела аферистам крупную сумму Фото: pixabay.com

Югорчане так и не научились ценить свои сбережения и по-прежнему дарят их аферистам. За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества, жители региона отдали мошенникам около 3 миллионов рублей.

Так, 44-летняя жительница Мегиона, хотела получить доход от брокерской деятельности и перевела на счет мошенников 350 тысяч рублей.

Мужчина из Нефтеюганска поверил мнимому работнику банка и под предлогом вложения инвестиций, через мобильное приложение, перевёл со своей банковской карты на неизвестный счет 515 тысяч рублей.

А 34-летний житель окружной столицы, желая купить майнинг оборудование для добычи криптовалюты, перевёл псевдо-менеджеру компании 160 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает подозреваемых призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. А по всем подозрительным случаям сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.