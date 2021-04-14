Автоледи из Сургута не справилась с управлением и врезалась в дом Фото: ГИБДД России

В Сургуте 19-летняя девушка, находясь за рулём автомобиля «Хендай», не справилась с управлением, выехала с дороги и врезалась в угол дома. В результате ДТП автоледи получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 34 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 30 автолюбителей – за нарушение требовании к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии и призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД, внимательности на дорогах.