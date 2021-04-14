Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб в Югре за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 086 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 54 новых случая COVID-19 в 12 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, у 1 человека заболевание протекало бессимптомно. Контакт установлен в 52 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции находятся 7 178 югорчан, сняты с наблюдения – 205 350 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 199 человек, всего прошли обследование 1 575 525 жителей региона.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено: в Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 8; Сургуте – 5; Нефтеюганске – 5 и Нягани – 5.

Также случаи COVID-19 зафиксированы за день: в Радужном – 3; Пыть-Яхе – 2; Когалыме – 1; Мегионе – 1; Югорске – 1; Нижневартовском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 36 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 1 человек за сутки скончался от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 788 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 100 человек, за весь период пандемии вылечились 53 695 югорчан.