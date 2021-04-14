В Нягани двое мужчин украли мусорные контейнеры Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, по горячим следам раскрыто 19. В Советском 47-летняя жительница украла золотую цепочку стоимостью 120 тысяч рублей. Югорчанка сдала похищенное в ломбард, у неё нашли квитанцию о приёме золотого изделия. Женщина находится под подпиской о невыезде.

В Нягани полицейские задержали 2 мужчин, которые украли 2 металлических мусорных контейнера, общей стоимостью 9 тысяч рублей. Мужчины сознались в преступлении и против них возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Сургуте 31-летний местный житель решил подзаработать, продумал план действий и рискнул. В торговом зале магазина цифровой и бытовой техники незаметно вынес 2 портативные колонки на сумму 12 тысяч рублей. Благодаря камерам видеонаблюдения его удалось узнать, преступником оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Против него возбуждено очередное уголовное дело.