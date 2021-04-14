Югорские спасатели тренируются спасать людей, провалившихся под лед Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Белоярском спасатели провели учения по спасению людей, провалившихся под лёд. Такая тема сейчас очень актуальна, так как город расположен в северной части округа и весенняя погода и таянье льда только начали происходить.

Организаторы выбрали участок на реке Казым недалеко от города. Дежурно-диспетчерская служба района приняла "сообщение" о провале снегохода под лёд вместе с людьми на этом участке. По прибытию к месту вызова специалисты увидели, что в 15 метрах от берега, в месте условного провала, находится «человек» роль которого исполнял манекен по габаритам и весу равный взрослому мужчине.

После того, как медработники приняли «пострадавшего» руководитель учений дал команду «Отбой».

- В ходе задуманной спасательной операции, обязанности каждого из участников были строго распределены и сотрудники всех структур действовали слаженно и организованно. Сейчас период таяния льда и, несмотря на профилактические мероприятия, мы должны быть готовы к таким ситуациям, - рассказал руководитель учений – начальник Белоярского пожарно-спасательного гарнизона Александр Сысойкин.

МЧС России по ХМАО – Югре отмечает, что ситуации, связанные с провалом людей и техники под лёд происходят ежегодно. В большинстве случаев такие происшествия заканчиваются трагически. Только за прошлую зиму на территории округа зарегистрировано 5 таких трагедий и все пятеро человек погибли.

На сегодняшний день на территории Югры все ледовые переправы закрыты, выезд на лёд запрещен. А любители рыбалки должны соблюдать правила безопасности, так как сейчас наиболее опасный период для выхода на лёд.