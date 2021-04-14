Житель Лангепаса 33 раза переводил свои деньги на счета аферистов Фото: pixabay.com

На ухищрение мошенников попался 56-летний житель Лангепаса, которому позвонил мужчина с информацией, что на имя югорчанина кто-то хочет взять кредит. Но житель Лангепаса ответил, что не верит этому и положил трубку.

Тогда мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что на его имя уже одобрен кредит, поэтому, чтобы его не успели получить мошенники, необходимо пойти в отделение банка и переоформить его на себя. Звонивший сказал, что сейчас проводится совместная операция с сотрудниками ФСБ России, по разоблачению сотрудников банка, которые совершают мошенничества.

Потерпевший по инструкции аферистов оформил на своё имя кредит на 500 тысяч рублей. При этом, сотрудникам банка о реальной цели кредита он не рассказал, а сообщил, что деньги нужны для покупки дачного участка. Дальше югорчанин совершил 33 операции по переводу денег аферистам на общую сумму 485 тысяч рублей.

Полиция настоятельно рекомендует не отвечать на неизвестные звонки, не производить никаких операций по указаниям неизвестных людей.