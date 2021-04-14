Погода в Югре на 14 апреля 2021 года: небольшой, местами умеренный дождь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 14 апреля: Днём температура воздуха +11,+16°С, по восточным районам +5,+10 °С. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Ночью +1, +6°С, при прояснении до - 4°С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, по юго-западным районам преимущественно без осадков.

В Ханты-Мансийске: Днём +11, +13°С, ночью +2, +4 ºС. Переменная облачность, без осадков. Ночью небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём +8 °С, ночью +3 °С, пасмурно, ветер западный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +4 °С, ночью +2 °С, пасмурно, ветер западный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +9 °С, ночью +4 °С, пасмурно, утром небольшой дождь, ветер западный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём +4 °С, ночью +2 °С, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 3-5 м/с.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать в этот день. Если вода широко разольется - то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лёд сходит легко и быстро - то весь год будет лёгким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы - год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лёд ломается хрясно - ходить опасно».