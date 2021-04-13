В Белоярском мужчина решил доехать домой на чужой машине Фото: скриншот с видео

В дежурную часть ОМВД России по Белоярскому району обратился житель города, который сообщил, что у него угнали автомобиль «Нива». Мужчина рассказал, что автомобиль стоял во дворе, двери он не закрыл, а ключи находились в салоне.

Для поиска авто полицейские провели план «Перехват». Автомобиль нашли, когда угонщик пытался покинуть город Белоярский. Его задержал наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Белоярскому району.

Угонщиком оказался нетрезвый житель Омской области. Молодой человек временно проживал в Белоярском и на угнанной машине решил отправиться домой в Омскую область. Как оказалось, у него никогда не было водительского удостоверения.

Подозреваемого задержали и теперь он находится под арестом. Против молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали ранее, как в Нягани молодой человек от скуки угнал два автомобиля.